Болтон: США официально выйдут из ДРСМД 2 августа

США официально выйдут из Договора о РСМД в пятницу, 2 августа. Об этом на студенческой конференции консервативного фонда "Молодая Америка" заявил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

— Официальное прекращение ДРСМД состоится в эту пятницу, когда Соединённые Штаты выйдут [из договора], — заявил Болтон.

Напомним, в феврале США заявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Они обвинили Россию в разработке ракет, которые якобы не подпадают под условия документа. Доказательств представлено не было. В ответ на это президент России Владимир Путин 3 июля подписал закон о приостановке ДРСМД.