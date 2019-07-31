Количество подтопленных населённых пунктов в Приамурье возросло до 30

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Фото © Сайт правительства Амурской области

По данным правительства региона, вода затопила 611 жилых домов, в которых проживают 1308 человек.

Количество населённых пунктов Амурской области, пострадавших от паводка, возросло до 30. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

За сутки количество подтопленных населенных пунктов увеличилось на три и составляет 30 населенных пунктов, расположенных на территории десяти муниципальных образований и одного городского округа. Вода подтопила 611 частных жилых домов, в которых проживают 1308 человек, из них 257 дети, — говорится в сообщении.

Исходя из данных, приведённых правительством, оказалось подтоплено 968 придворовых территорий и 224 дачных участка в городе Белогорск. Вода также залила 28 участков автодорог.

Пресс-служба отмечает, что без электричества остаются 12 населённых пунктов в Мазановском районе, без транспортного сообщения — 15 населённых пунктов. Эвакуировано 2363 человека, включая 753 ребёнка.

В пострадавшие от паводка районы доставлено более 30,5 тонны грузов с продовольствием, а также кормами для животных.

Отмечается, что для усиления спасательной миссии из Хабаровска в Амурскую область прибыли 160 человек, вертолёты Ми-8 и Ми-26, а также два плавающих транспортёра и бензовоз.

Напомним, что власти Приамурья предложили ввести режим ЧС федерального значения из-за паводка. Людям, лишившимся имущества в связи с затоплением, оказывается социальная помощь. Правительством региона уже выплачено более 1,5 млн рублей.

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