Количество подтопленных населённых пунктов в Приамурье возросло до 30

По данным правительства региона, вода затопила 611 жилых домов, в которых проживают 1308 человек.

Количество населённых пунктов Амурской области, пострадавших от паводка, возросло до 30. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

— За сутки количество подтопленных населенных пунктов увеличилось на три и составляет 30 населенных пунктов, расположенных на территории десяти муниципальных образований и одного городского округа. Вода подтопила 611 частных жилых домов, в которых проживают 1308 человек, из них 257 дети, — говорится в сообщении.

Исходя из данных, приведённых правительством, оказалось подтоплено 968 придворовых территорий и 224 дачных участка в городе Белогорск. Вода также залила 28 участков автодорог.

Пресс-служба отмечает, что без электричества остаются 12 населённых пунктов в Мазановском районе, без транспортного сообщения — 15 населённых пунктов. Эвакуировано 2363 человека, включая 753 ребёнка.

В пострадавшие от паводка районы доставлено более 30,5 тонны грузов с продовольствием, а также кормами для животных.

Отмечается, что для усиления спасательной миссии из Хабаровска в Амурскую область прибыли 160 человек, вертолёты Ми-8 и Ми-26, а также два плавающих транспортёра и бензовоз.

Напомним, что власти Приамурья предложили ввести режим ЧС федерального значения из-за паводка. Людям, лишившимся имущества в связи с затоплением, оказывается социальная помощь. Правительством региона уже выплачено более 1,5 млн рублей.