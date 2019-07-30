Власти Амурской области выплатили пострадавшим от паводка более 1,5 млн рублей

Всего от граждан поступило 466 заявлений на оказание социальной помощи, по 125 из них уже вынесено положительное решение.

Более полутора миллионов рублей выплачено пострадавшим от паводка жителям Амурской области в связи с ЧС. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

— Из осуществлённых выплат 109 семей получили по 10 тысяч рублей (за утрату имущества) и 16 граждан (все — жители Мазановского района) получили по 30 тысяч рублей (в связи с утратой единственного жилого помещения). Всего выплачено более 1,5 миллиона рублей, — говорится в сообщении.

Руководство Амурской области отмечает, что всего насчитывается 466 заявлений на получение социальной помощи. Обработано 125 прошений, в соответствии с которыми выплачены денежные средства, ещё по 17 в скором времени поступит положительный ответ (обследование показало, что необходимое для жизни имущество действительно утеряно).

Напомним, что власти Приамурья предложили ввести режим ЧС федерального значения из-за паводка. Также руководство Амурской области пообещало обеспечить жителей региона, отказывающихся покидать свои сёла, товарами первой необходимости. В связи с угрозой наводнения из оздоровительного лагеря эвакуировали 152 ребёнка.