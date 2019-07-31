В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах

Льготными условиями могут воспользоваться в том числе лица, потерявшие работу или получившие инвалидность.

В России 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах. Об этом сообщает РИА "Новости".

Новые правила позволяют ипотечникам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, приостановить или уменьшить выплаты по кредиту в течение полугода.

Льгота распространяется на лиц, лишившихся работы, получивших инвалидность, а также признанных нетрудоспособными на два месяца. При этом размер среднемесячных выплат по кредиту у претендующих на льготу должен быть более 50% дохода.

Ранее сообщалось, что в России упростили порядок сделок с недвижимостью.