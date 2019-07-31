В Киргизии на пике Ленина нашли вещи пропавшего российского альпиниста

Группа спасателей обнаружила сумку с вещами ранее пропавшего в горах Киргизии российского альпиниста. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства чрезвычайных ситуаций республики.

— На пике Ленина в Ошской области нашли сумку и визитки пропавшего россиянина, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что гражданин России 1974 года рождения совершал спуск с пика Ленина и в пятницу, 26 июля, на высоте пять тысяч метров он перестал выходить на связь. В связи с этим на место выдвинулась группа из шести спасателей. В настоящий момент продолжается поисково-спасательная операция.

Пик Ленина — горная вершина Чон-Алайского хребта, расположенная на границе Киргизии и Таджикистана, является одним из семитысячников, то есть высочайших вершин бывшего СССР. Высота пика, находящегося в горной системе Памира, составляет 7134 метра. Первое восхождение на пик было совершено немецкими альпинистами в 1928 году. Всего на вершину проложено 16 альпинистских маршрутов.