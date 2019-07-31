AliExpress начнёт продавать одежду российских дизайнеров

Также маркетплейс начнёт сотрудничество со "Смешариками". Одежда для взрослых и детей будет доступна в ноябре.

Маркетплейс AliExpress совместно с онлайн-площадкой Tmall, входящей в группу Alibaba, планирует начать продажу ограниченных коллекций одежды российских дизайнеров, в частности бренда Игоря Чапурина Chapurin. Об этом сообщает газета "Ведомости".

По словам представителя торговой площадки, данное сотрудничество поможет привлечь увлекающихся модой покупателей. Первая коллекция брендовой одежды должна появиться в продаже в марте 2020 года. Также отмечается, что на базе Tmall появится онлайн-магазин Чапурина.

Кроме того, AliExpress намерен начать сотрудничество с производителями российского мультсериала "Смешарики" и создать совместную коллекцию одежды и аксессуаров для детей и взрослых к ноябрю этого года. Проектом будет заниматься известная художница Саша Фролова.

Ранее стало известно, что в российских магазинах появятся товары с AliExpress.