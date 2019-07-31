Названы самые популярные товары у магазинных воришек в России

В продуктовых магазинах большинство краж совершают мужчины, а в парфюмерных — женщины.

Самыми похищаемыми из российских магазинов товарами стали сыры, колбасные изделия, кофе, тушь и лаки для ногтей. Об этом со ссылкой на статистику за 2019 год разработчика системы защиты от магазинных краж BIT сообщает РБК.

В список "любимых" товаров воришек вошли в том числе конфеты и кондитерские изделия, пиво и другие алкогольные напитки, морепродукты, губные помады, масла для тела и волос и тени для век.

Как отмечается, кражи из продуктовых магазинов в 77% случаев совершают мужчины, в парфюмерных — 78% краж на счету женщин.

По данным специалистов, в нынешнем году из магазинов, которые оснащены системой с алгоритмом для распознавания лиц, было украдено товаров на 38 миллионов рублей.

Ранее Лайф рассказывал, как в Йошкар-Оле охранник "Пятёрочки" едва не задушил мужчину, которого заподозрил в краже сыра.