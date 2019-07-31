На Украине подтвердили ликвидацию Киевского патриархата

Ранее глава неканонической УПЦ КП Филарет отказался "подписывать" устав новой церкви.

Минкульт Украины подтвердил, что Киевский патриархат упразднённой Украинской православной церкви (УПЦ) прекратил своё существование путём присоединения к Киевской митрополии новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Все функции ликвидированной церковной организации перешли к ПЦУ. В Минкульте предупредили об ответственности, которую могут понести должностные лица при попытке вмешаться и попытаться заблокировать процесс регистрации религиозных организаций.

Напомним, что глава неканонической УПЦ КП Филарет отказался подписать устав "новой церкви" и выполнять условия томоса об автокефалии. ПЦУ появилась на основании решения "объединительного" собора в декабре прошлого года.