ФСБ показала видео задержания членов ИГИЛ, готовивших теракт в Татарстане

Федеральная служба безопасности России показала видео задержания двух граждан РФ, готовивших теракт на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане.
Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, у задержанных сторонников ИГИЛ* были изъяты взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств.
Личности мужчин не разглашаются в интересах следствия. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
Как сообщал Лайф, задержанные причастны к вербовке местных жителей в состав террористических структур и пропаганде терроризма.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
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