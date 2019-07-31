ФСБ показала видео задержания членов ИГИЛ, готовивших теракт в Татарстане

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У них были изъяты взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств.

Федеральная служба безопасности России показала видео задержания двух граждан РФ, готовивших теракт на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, у задержанных сторонников ИГИЛ* были изъяты взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств.

Личности мужчин не разглашаются в интересах следствия. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Как сообщал Лайф, задержанные причастны к вербовке местных жителей в состав террористических структур и пропаганде терроризма.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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