Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири

Также президент дал распоряжение сохранить группировку ведомства в Иркутской области.

Президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны РФ присоединиться к ликвидации лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Данное решение было принято после того, как глава государства рассмотрел доклад главы МЧС России.

Авиагруппировка Минобороны РФ вылетит в Красноярск в ближайшие часы — это десять самолётов Ил-76 и десять вертолётов военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованные специальными водосливными устройствами. Экипажи имеют специальную подготовку и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров.

Ранее стало известно, что глава Минприроды Дмитрий Кобылкин вылетел в Красноярск для проверки ситуации с лесными пожарами.