Глава Минприроды вылетел в Красноярск

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Фото © Dusko Jaramaz / PIXSELL

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин вылетел в Красноярск для проверки ситуации с лесными пожарами, сообщает РИА "Новости".

Накануне состоялось совещание премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами. Председатель Правительства РФ заслушал доклады Кобылкина и главы МЧС Евгения Зиничева о ситуации в зоне лесных пожаров в Сибири.

Кобылкин заявил, что режим чрезвычайной ситуации введён уже в пяти российских регионах, леса горят на площади уже 2,7 миллиона гектаров. Премьер при этом назвал прогноз по лесным пожарам сложным.

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