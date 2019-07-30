Медведев назвал сложным прогноз по лесным пожарам в Сибири

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Дмитрий Медведев. Фото © Екатерина Штукина / POOL/ТАСС

Непосредственной угрозы безопасности и жизни людей нет, отметил глава правительства.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал сложным прогноз по лесным пожарам в Сибири. К такому выводу глава правительства пришёл, заслушав доклады глав Минприроды и МЧС.

Действительно, пока непосредственной угрозы безопасности и жизни людей нет, но прогноз сложный, — отметил руководитель кабмина.

В связи с масштабными пожарами Медведев поручил главам регионов лично контролировать ситуацию.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что режим чрезвычайной ситуации введён уже в пяти российских регионах из-за лесных пожаров, леса горят на площади уже 2,7 миллиона гектаров.

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