Серия "Маши и Медведя" набрала более 4 млрд просмотров на YouTube

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Это единственный анимационный ролик, который входит в десятку самых просматриваемых видео за всё время существования платформы.

Эпизод "Маша плюс Каша" мультфильма "Маша и Медведь", размещённый на "Ютубе", посмотрели более четырёх миллиардов раз.

Вы слышали, вы видели? Эпизод "Маша плюс каша" снова стал рекордсменом! Серия набрала уже более четырёх миллиардов просмотров на YouTube, вот это фантастика! — сказано в посте, размещённом в официальной группе мультсериала в социальной сети "ВКонтакте".

Как отмечается, это единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео за всё время существования платформы "Ютуб", занимая четвёртую строчку списка.

Ранее серия "Маша плюс Каша" попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый на "Ютубе" анимационный ролик. Исходя из данных опроса "ВЦИОМ-Спутник", "Маша и Медведь" замыкает тройку самых любимых мультфильмов у россиян.

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