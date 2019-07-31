Серия "Маши и Медведя" набрала более 4 млрд просмотров на YouTube

Это единственный анимационный ролик, который входит в десятку самых просматриваемых видео за всё время существования платформы.

Эпизод "Маша плюс Каша" мультфильма "Маша и Медведь", размещённый на "Ютубе", посмотрели более четырёх миллиардов раз.

— Вы слышали, вы видели? Эпизод "Маша плюс каша" снова стал рекордсменом! Серия набрала уже более четырёх миллиардов просмотров на YouTube, вот это фантастика! — сказано в посте, размещённом в официальной группе мультсериала в социальной сети "ВКонтакте".

Как отмечается, это единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео за всё время существования платформы "Ютуб", занимая четвёртую строчку списка.

Ранее серия "Маша плюс Каша" попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый на "Ютубе" анимационный ролик. Исходя из данных опроса "ВЦИОМ-Спутник", "Маша и Медведь" замыкает тройку самых любимых мультфильмов у россиян.