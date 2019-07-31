В Чернобыле появятся речные круизы

Все маршруты проверили специалисты по определению доз радиоактивного излучения. Они являются безопасными для туристов.

На Украине разработали речные туристические маршруты по рекам, протекающим в Чернобыле. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) в своём аккаунте в социальной сети Facebook.

Теперь путешественники смогут посетить реки Припять и Ужу и увидеть другую сторону зоны отчуждения — её неповторимую природу.

— Все маршруты проверены дозиметристами и являются безопасными для посетителей, — отметили в ГАЗО.

Данное решение было принято в связи со значительным ростом количества посетителей Чернобыля. Их число за прошедшие пять лет увеличилось практически в десять раз.

Отмечается, что все водные маршруты разработаны во исполнение указа президента Украины Владимира Зеленского, который направлен на развитие территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению после Чернобыльской катастрофы. Постановление было принято 10 июля текущего года.

Ранее Лайф писал, что киевские власти и туроператоры представили маршрут по локациям съёмок мини-сериала "Чернобыль".