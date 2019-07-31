В Дагестане завели уголовное дело после гибели девочки в бассейне санатория

После гибели шестилетней девочки в бассейне в Кизляре возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте СУ СКР по Республике Дагестан.

В ходе расследования было установлено, что в бассейне оздоровительного центра не было спасателей и инструкторов по плаванию.

— В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление виновных должностных лиц и привлечение их к уголовной ответственности, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, шестилетняя девочка отдыхала вместе со своим дядей и другими детьми в бассейне одного из оздоровительных комплексов в Кизлярском районе Дагестана. В какой-то момент она прыгнула в воду с надувным кругом, но тот выскользнул из её рук. В результате инцидента девочка утонула.