Разведка США доложила о смерти сына бен Ладена

Администрация США получила информацию от разведывательных служб о смерти Хамзы бен Ладена — сына убитого в 2011 году главаря террористической группировки "Аль-Каида"* Усамы бен Ладена. Об этом сообщает телеканал NBC.
Пока не ясно, получил ли Вашингтон подтверждение этой информации. Также неизвестны место и причина смерти Хамзы бен Ладена.
В 2017 году в ФБР заявили, что сын бывшего террориста № 1 готовится занять его место. Также Хамза бен Ладен был замечен на нескольких видеозаписях, пропагандирующих терроризм. В марте сообщалось, что Саудовская Аравия лишила его гражданства.
* Организация запрещена в России решением Верховного суда.
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