Разведка США доложила о смерти сына бен Ладена

Несколько лет назад ФБР сообщало, что Хамза бен Ладен собирается занять место своего отца.

Администрация США получила информацию от разведывательных служб о смерти Хамзы бен Ладена — сына убитого в 2011 году главаря террористической группировки "Аль-Каида"* Усамы бен Ладена. Об этом сообщает телеканал NBC.

Пока не ясно, получил ли Вашингтон подтверждение этой информации. Также неизвестны место и причина смерти Хамзы бен Ладена.

В 2017 году в ФБР заявили, что сын бывшего террориста № 1 готовится занять его место. Также Хамза бен Ладен был замечен на нескольких видеозаписях, пропагандирующих терроризм. В марте сообщалось, что Саудовская Аравия лишила его гражданства.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.