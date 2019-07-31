Минфин США вводит санкции против главы МИД Ирана

Минфин США вводит санкции в отношении ряда граждан Ирана, в числе которых оказался глава внешнеполитического ведомства страны Мохаммад Джавад Зариф. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте американского ведомства.

— Следующие лица были внесены в список лиц особой категории [подпадающей под санкции] Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC): Зариф Мохаммад Джавад... — говорится в сообщении.

Ранее Минфин США ввёл санкции в отношении ряда лиц и компаний из разных стран, которые связаны с ядерной программой Ирана.