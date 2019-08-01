СМИ: Запуски северокорейских снарядов проходили под руководством Ким Чен Ына

Запуск двух баллистических ракет с территории КНДР, осуществлённые 31 июля, проходили под контролем председателя Госсовета республики Ким Чен Ына. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Согласно его информации, тестовая стрельба производилась из недавно разработанной крупнокалиберной многоцелевой ракетной системы. Северокорейский лидер оказался удовлетворён проведёнными испытаниями.
— Испытательные стрельбы подтвердили тактические данные и технические характеристики крупнокалиберной управляемой ракеты нового типа и проверили боевую эффективность всей ракетной системы, — говорится в сообщении ЦТАК.
Напомним, ранее Южная Корея сообщила, что Пхеньян провёл запуск двух ракет в направлении Японского моря. После этого стало известно о том, что они не достигли территориальных вод Японии. В Токио новость о запуске встретили с "крайним сожалением". По этому поводу также высказался премьер-министр страны.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram