Число подтопленных паводком домов в Приангарье увеличилось до 1,8 тысячи

В Тулуне из-за повышения уровня воды в реке Ия по-прежнему остаётся перекрыт участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь".

Количество жилых домов, попавших в зону второй паводковой волны в Иркутской области, составило порядка 1,8 тысяч. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

— По состоянию на 2:00 мск в 44 населенных пунктах остается подтоплено 1 тыс. 786 домов с населением 1 тыс. 854 человека, из них 520 детей, 2 тыс. 547 приусадебных участка, четыре социально значимых объекта, два автомобильных моста, 19 участков автомобильных дорог, — говорится в сообщении.

В настоящий момент в регионе остаётся перекрыт участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Тулуне из-за повышения воды в реке Ие.

Напомним, что в ходе второй волны паводков в Иркутской области оказалось подтоплено 30 населённых пунктов, 1801 жилой дом, где проживают 3965 семей.