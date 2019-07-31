Вторая волна паводка в Иркутской области затронула 30 населённых пунктов

Только в одном Тулуне, который снова оказался под ударом стихии, придётся снести 900 жилых домов, которые не подлежат восстановлению.

Вторая волна паводка в Иркутской области затронула почти две тысячи жилых домов в 30 населённых пунктах. Такую статистику озвучил на заседании правительственной комиссии в среду вице-премьер Виталий Мутко. По его словам, стихия успела нанести удар по объектам, которые начали восстанавливать после первой волны паводка.

— Уже 30 населённых пунктов подтоплены, 1801 дом, где проживают 3965 семей, три социально значимых объекта и, к сожалению, ряд объектов, которые уже начали восстанавливать, — проинформировал он.

В эпицентре снова оказался город Тулун, который находится на северо-востоке Иркутской области. После окончания второй волны паводка в нём запланировано провести демонтаж порядка 900 домов.

Между тем в распоряжении Лайфа оказалось видео, снятое сегодня одной из горожанок. Она рассказала, что уровень воды уменьшился на десять сантиметров, однако, по её словам, Тулун по-прежнему похож на большое болото.

Как сообщал Лайф, в конце июня в Иркутской области начались сильные паводки. Их жертвами стали 25 человек. В регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения, оказывается помощь населению. При этом в последние дни ситуация вновь осложнилась — 27 июля в регионе выпали крупные осадки, паводок начался вновь.