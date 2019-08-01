В МЧС назвали причину распространения огня в лесах Сибири

По словам Сергея Абанина, неблагоприятная обстановка с пожарами складывалась в этом году по всей стране, однако пожары в Поволжье и Центральной России были вовремя потушены.

Замначальника центра "Антистихия" МЧС России Сергей Абанин считает, что лесные пожары в Сибири распространились на такие большие территории из-за того, что на местах не приняли достаточные меры по ликвидации очагов возгораний.

— В регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза. Но там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов, — цитирует его ТАСС.

Кроме того, увеличению площади возгораний способствовала длительная сухая погода.

При этом в МЧС дают неутешительный прогноз: в ближайшее время серьёзных дождей над горящими лесами не будет, ситуация с пожарами в Сибири, на Дальнем Востоке и в отдельных районах Урала складывается по неблагоприятному сценарию.

Напомним, сегодня, 1 августа, глава СК России Александр Бастрыкин распорядился направить сотрудников центрального аппарата ведомства в пожароопасные регионы страны, в том числе в Сибирь и на Дальний Восток. Им поручили изучить данные, связанные не только с распространением огня, но и с порядком предупреждения и предотвращения лесных пожаров.