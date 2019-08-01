Бастрыкин из-за пожаров направил в Сибирь сотрудников центрального аппарата СК

В состав группы вошли наиболее опытные следователи и криминалисты, которые должны установить причины распространения огня.

Председатель СК России Александр Бастрыкин распорядился направить сотрудников центрального аппарата ведомства в пожароопасные регионы страны, в том числе в Сибирь и на Дальний Восток. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Следкома.

В ведомстве отмечают, что в состав группы вошли наиболее опытные следователи и криминалисты. Им поручили изучить данные, связанные не только с распространением огня, но и с порядком предупреждения и предотвращения лесных пожаров.

— Председатель СК России также поручил руководителям региональных следственных органов, в частности на территории которых введён режим ЧС — в республиках Якутия и Бурятия, Красноярском крае, Иркутской области, — принять исчерпывающие меры по оперативному установлению всех обстоятельств, повлёкших распространение огня в лесных массивах, — указано в сообщении СК.

Вместе с тем Бастрыкин потребовал от подчинённых "тщательной фиксации следов происшествия, детального исследования всех полученных в ходе работ сведений и отработки всех возможных версий". Следователи также установят круг лиц, чьи действия в связи с распространением пожаров повлекли наибольший ущерб для граждан и государства.

Напомним, что площадь лесных пожаров в Сибири превысила 2,7 миллиона гектаров, что больше охваченной возгоранием территории за прошлый год на 12%. Режим ЧС введён на территории пяти регионов.

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подключиться к тушению лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Уже известно, что очаги пожаров, например, в Красноярском крае будут тушить одновременно четыре-пять военно-транспортных самолётов Ил-76.