Пожары под Красноярском будут тушить одновременно несколько самолётов

Отмечается, что к каждому транспортному средству представлено по два экипажа для обеспечения оперативной сменяемости.

Очаги пожаров в Красноярском крае будут тушить одновременно четыре-пять военно-транспортных самолётов Ил-76. Об этом сообщает заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков на совещании с командованием Центрального военного округа, представителями МЧС и местной администрации.

— Очаги пожаров будут тушиться одновременно четырьмя-пятью самолётами. Самолёты будут идти друг за другом. Только так пожар можно будет потушить, — заявил он, добавив, что на каждый лайнер прибыло по два экипажа для обеспечения оперативной сменяемости.

По словам Булгакова, пожары не несут угрозы населённым пунктам. В Кодинске разворачивается наземный эшелон из 500 человек, который будет задействован в случае необходимости.

Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что пожары не несут в себе рисков для здоровья людей.

Напомним, что площадь лесных пожаров в Сибири превысила 2,7 миллиона гектаров, что больше охваченной возгоранием территории за прошлый год на 12%. Режим ЧС введён на территории пяти регионов.