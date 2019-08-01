Группа российских туристов пропала в Белом море

В настоящее время спасатели не могут отправиться на поиски людей из-за неблагоприятной погоды.

Группа российских туристов из десяти человек вышла на катере в Белое море и перестала выходить на связь. В последний раз путешественников видели 24 июля.

По данным источника Лайфа, среди туристов могут быть двое подростков. Группа не была зарегистрирована в МЧС. Предположительно, они находятся на одном из островов, где пережидают шторм.

1 августа произошло ещё одно происшествие на воде: на Урале моторная лодка с пятью пассажирами, трое из которых дети, перевернулась на реке Лозьве. Тела женщины и двоих старших детей уже обнаружены.