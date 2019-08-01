Социологи выяснили, сколько времени россияне тратят на Интернет

Молодые люди отметили, что не смотрят телевизор и именно в соцсетях узнают последние новости.

Социологи выяснили, что 72% россиян или ежедневно, или несколько раз в неделю пользуются Сетью. Ещё в 2001 году этот показатель равнялся 2–3%.Такая цифра зафиксирована в исследовании Левада-центра "Российский медиаландшафт — 2019: телевидение, пресса, интернет и социальные сети".

Порядка 45% россиян выходят в интернет несколько раз в день. 56% респондентов ответили, что не представляют свою жизнь без социальных сетей. Но всё же около трети населения РФ не пользуются приложениями для общения.

Самой популярной соцсетью в России оказалась "ВКонтакте", которой пользуются 42% респондентов. Далее идут "Одноклассники" (33%), YouTube (30%) и Instagram (23%). Молодые люди отметили, что не смотрят телевизор и именно в соцсетях узнают последние новости.

Ранее Лайф сообщал, что в Минобороны протестировали дальнобойный "военный Интернет".