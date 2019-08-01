Минобороны показало видео точечных ударов по террористам в Сирии

В новом разделе официального сайта Минобороны России, посвящённом деятельности российских ВС в Сирии, опубликовали видеоотчёт о точечных ударах по террористам.
Видеоролики сняты с беспилотных летательных аппаратов. На кадрах показаны авиаудары по объектам и скоплениям террористов в провинции Идлиб.
В частности, на одном из них показали поражение двух пикапов боевиков группировки "Хайят Тахрир аль-Шам"*. Однако не уточнятся, когда именно были нанесены удары. Ролики опубликовали в период с 30 июля по 1 августа.
Ранее Лайф сообщал, что в Минобороны протестировали дальнобойный "военный Интернет".
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
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