Более 800 городов и посёлков находятся в зоне задымления от лесных пожаров

Более 800 населённых пунктов Сибири и Дальнего Востока находятся в зоне задымления от лесных пожаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Наиболее сложная обстановка складывается на территории Якутии, Красноярского края и Иркутской области, где в 804 населённых пунктах 38 районов наблюдаются задымления, — приводит агентство сообщение ведомства.

Напомним, ранее в МЧС рассказали, что лесные пожары в регионах РФ распространились на такие большие территории из-за того, что на местах не приняли достаточных мер по ликвидации очагов возгораний.