Певец из Саратова передумал обвинять Фадеева и Серябкину в плагиате

Мужчина записал видеообращение к прессе, в котором заверил, что не имеет претензий к именитому продюсеру.

Саратовский музыкант-песенник Павел Петров отказался от своих претензий в адрес продюсера Максима Фадеева и бывшей участницы группы Serebro Ольги Серябкиной, которая сейчас выступает под псевдонимом Molly. Речь идёт о спорах вокруг песни "Я просто люблю тебя", которая, как ранее утверждал Петров, очень напоминает одну из его композиций, написанных ещё в 2012 году.

В своём видеообращении на "Ютубе" саратовец пояснил, что обратил внимание публики на сходство двух песен якобы исключительно для того, чтобы побольше узнать о творчестве Фадеева и Серябкиной.

— Цель этого видео — просто выяснить, при каких обстоятельствах была написана песня "Я просто люблю тебя", так как мне показалось, что песни схожи. Но мне не понравилось, что стали говорить, что я обвиняю в плагиате Максима Фадеева, — заявил самородок из Саратова.

В конце видеообращения он выразил слова благодарности своим поклонникам и самому Фадееву, а также пожелал всем счастья и удачи.

Ранее Лайф писал, что композицию "Грехи" певца Егора Крида пользователи Интернета назвали ворованной. Аудитория исполнителя назвала её плагиатом композиции Blue американского рэпера Джейдена Смита, который приходится сыном голливудскому актёру Уиллу Смиту.