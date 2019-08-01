Есенин-центр опубликовал новое видео с "призраком поэта"

Как и в прошлых записях, камеры видеонаблюдения запечатлели передвижение некой странной тени по территории центра.

В Есенин-центре в филиале Московского государственного музея Сергея Есенина запечатлели новое видео с неким тёмным объектом, природу которого крайне сложно объяснить. Как уверено руководство центра, на кадры попал призрак Сергея Есенина.

А так как данное происшествие уже далеко не первое, руководство центра решило провести пресс-конференцию, чтобы поделиться своими наблюдениями паранормальных явлений в доме, где раньше бывал поэт.

— Работали спокойно, вдруг сотрудник охраны зовёт, все сотрудники сбежались к камере и смотрели, что там происходит. Решили опубликовать в наших соцсетях, мы сами не знаем, что это может быть. Это точно не кошка, кошка у нас есть. Это мистика, которая была и в строченовском мемориальном доме. Охранники часто жаловались, что слышат какие-то странные звуки по ночам, — заявила заведующая экспозиционной выставки Александра Шетракова.

Как пояснила на брифинге НСН сотрудник охраны Московского государственного музея Сергея Есенина Ольга Королёва, она также многократно слышала по ночам в залах шаги и странные шумы. Но если сначала всё списывали на крыс, то после проверки здания выяснилось, что грызунов в доме нет.

Напомним, это далеко не первое видео с паранормальным явлением из Есенин-центра. Как рассказал Лайфу экстрасенс Анатолий Леденёв, он допускает, что странный объект может быть призраком Сергея Есенина.