СК сообщил о пяти задержанных участниках несанкционированной акции 27 июля

Имена троих задержанных известны: это Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев.

Следствие считает, что более 10 человек причастны к массовым беспорядкам на несанкционированной акции в Москвы, пятерых из них уже задержали. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Следкома.

Имена троих задержанных известны: это Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об их аресте.

— В ходе предварительного расследования следователи уже получили доказательства причастности к совершению указанных преступлений более 10 граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы, — добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что на субботнем несогласованном митинге в центре Москвы было задержано 1074 человека. Кроме того, было возбуждено три уголовных дела о применении насилия к представителям власти. К слову, это достаточно серьёзная статья, она может предусматривать лишение свободы на срок до десяти лет.