Суд арестовал настоящего убийцу ЛГБТ-активистки Григорьевой

Он уже подписал чистосердечное признание и подробно рассказал, как расправлялся с потерпевшей.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 29-летнего Алексея Волнянко по подозрению в убийстве известной активистки Елены Григорьевой. Он уже сознался в содеянном и подробно рассказал на допросе, как всё произошло.

По словам Волнянко, убийство произошло на почве внезапно возникших неприязненных отношений к Григорьевой, с которой той ночью они распивали спиртные напитки. Мужчина нанёс потерпевшей множественные удары ножом в голову и туловище, отчего та скончалась на месте.

— Мера пресечения Волнянко избрана по 21 сентября, — сообщили Лайфу в пресс-службе суда. — Он подписал чистосердечное признание.

Напомним, что ранее по подозрению в убийстве Григорьевой был задержан другой человек, уроженец Киргизии Даврон Мухамедов. Он также был знаком с потерпевшей и распивал с ней спиртное в ночь убийства. Однако следствие доказало его непричастность к расправе над активисткой. Кроме того, на настоящего убийцу Григорьевой указал и сам Мухамедов.

Он, к слову, до сих пор находится под стражей: на мужчине висит другое преступление — грабёж.