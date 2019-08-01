Задержан второй подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки Григорьевой

Им оказался 29-летний мужчина, ранее судимый за наркотики. Он уже сознался в преступлении. Кроме того, именно на него указал первый задержанный по этому делу.

В Санкт-Петербурге задержали второго подозреваемого в убийстве известной гражданской активистки Елены Григорьевой, чьё тело было найдено 21 июля во дворе жилого дома в Московском районе Северной столицы. Об этом сообщает в четверг пресс-служба петербургского управления Следкома России. Им оказался местный житель 1990 года рождения, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. К слову, именно на него указал следствию первый задержанный по делу об убийстве Григорьевой.

По данным следствия, с 20 по 21 июля 2019 года потерпевшая сначала распивала спиртные напитки в компании с первым задержанным в квартире одного из домов по улице Ленсовета, а затем переместилась к дому по улице Пулковской, где компанию ей составил уже второй подозреваемый.

— Далее в ходе внезапно возникшей ссоры последний избил потерпевшую, после чего нанёс не менее восьми ударов ножом в область спины и лица. От полученных повреждений женщина скончалась. Подозреваемый скрылся с места происшествия, выкинув орудие преступления в кусты вблизи места своего проживания, — сообщили в следственных органах.

Под тяжестью улик мужчина полностью признал свою вину в совершённом преступлении.

Елена Григорьева неоднократно участвовала в публичных мероприятиях, в том числе националистической направленности. В то же время она была замечена на антивоенных акциях и пикетах в поддержку ЛГБТ. Однако, согласно выводам следствия, её убийство произошло на бытовой почве.

Изучив условия жизни погибшей, следствие пришло к выводу, что она вела "асоциальный образ жизни". Вот кадры, снятые в её захламленной квартире.