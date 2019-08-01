Опытный российский альпинист найден мёртвым в горах Таджикистана

365

Фото Vk.com / Василий Дроздов 

Трагическое происшествие произошло во время восхождения на вершину Бодхона. Погибшему было 39 лет.

В горах Гиссаро-Алая на территории Таджикистана погиб российский альпинист Василий Дроздов. Об этом 1 августа сообщили в Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области. Подробности трагического происшествия неизвестны, однако сообщается, что всё случилось во время восхождения на вершину Бодхона (5152 метра). По одной из версий, произошёл обвал участка рельефа.

<p>Фото Vk.com / <a href="https://vk.com/id226748250?z=photo226748250_374188637%2Fwall226748250_166" target="_blank">Василий Дроздов</a></p>

Василий Дроздов являлся обладателем почётного альпинистского звания "Снежный барс" и состоял в ряде спортивных союзов и федераций. В 2014 году он вместе со своей группой занял второе место в чемпионате России по альпинизму в высотном классе.

Тело погибшего россиянина было транспортировано в Душанбе. Сейчас друзья оформляют необходимые документы для организации перевозки тела Дроздова на родину. Параллельно в соцсетях собираются средства для похорон погибшего альпиниста.

Напомним, другой гражданин России, 1974 года рождения, совершал спуск с пика Ленина в Киргизии и в пятницу, 26 июля, на высоте пять тысяч метров перестал выходить на связь. В связи с этим на место выдвинулась группа из шести спасателей. В настоящий момент продолжается поисково-спасательная операция.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×