Опытный российский альпинист найден мёртвым в горах Таджикистана

Трагическое происшествие произошло во время восхождения на вершину Бодхона. Погибшему было 39 лет.

В горах Гиссаро-Алая на территории Таджикистана погиб российский альпинист Василий Дроздов. Об этом 1 августа сообщили в Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области. Подробности трагического происшествия неизвестны, однако сообщается, что всё случилось во время восхождения на вершину Бодхона (5152 метра). По одной из версий, произошёл обвал участка рельефа.

Василий Дроздов являлся обладателем почётного альпинистского звания "Снежный барс" и состоял в ряде спортивных союзов и федераций. В 2014 году он вместе со своей группой занял второе место в чемпионате России по альпинизму в высотном классе.

Тело погибшего россиянина было транспортировано в Душанбе. Сейчас друзья оформляют необходимые документы для организации перевозки тела Дроздова на родину. Параллельно в соцсетях собираются средства для похорон погибшего альпиниста.

Напомним, другой гражданин России, 1974 года рождения, совершал спуск с пика Ленина в Киргизии и в пятницу, 26 июля, на высоте пять тысяч метров перестал выходить на связь. В связи с этим на место выдвинулась группа из шести спасателей. В настоящий момент продолжается поисково-спасательная операция.