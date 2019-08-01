Диетолог назвал безопасную "дозу" арбуза в день

Но при условии, если больные будут вести тщательный контроль за уровнем глюкозы в крови.

Людям с сахарным диабетом можно съедать до 500 граммов арбуза, но только если контролировать уровень сахара в крови.

— Часто обсуждается, можно ли есть арбузы пациентам с сахарным диабетом. Арбузы таким пациентам есть можно, но при условии хорошего контроля и наблюдения за уровнем глюкозы, — передаёт АГН "Москва" слова главного внештатного диетолога столичного Департамента здравоохранения Антонины Стародубовой.

При этом специалист отметила, что людям без проблем со здоровьем можно съедать до 750 граммов арбуза в день.

Ранее Лайф сообщил, когда начнётся продажа арбузов в Москве.