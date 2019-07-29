Стало известно, когда начнётся продажа арбузов в Москве

В Москве бахчевые развалы будут открыты 3 августа, рассказал РИА "Новости" руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

— Бахчевые развалы в этом году откроются 3 августа, — сказал собеседник агентства.

В 2018 году бахчевые развалы были размещены лишь в специально отведённых местах. Власти пресекали несанкционированные точки по продаже бахчевых культур.

По всей столице было доступно около 240 бахчевых развалов, а стоимость арбуза за килограмм в среднем составляла 25–30 рублей, дыни — 60–80 рублей за килограмм.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать самый лучший арбуз и чем опасна покупка фруктов на улице.