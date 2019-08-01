Эксперты рассказали, как по хвостику и вибрации выбрать арбуз и дыню

Ещё важно вымыть арбуз перед употреблением и ни в коем случае не есть, если вы почувствуете кислый запах.

Роспотребнадзор рассказал о простых правилах, соблюдая которые можно выбрать вкусные и безопасные арбузы и дыни. Помимо внешних признаков стоит обратить внимание и на саму точку продажи, говорят эксперты.

Так, продажа бахчевых вдоль дорог в необорудованных торговых точках запрещена — здесь никто не гарантирует вам качество продукции. Санкционированное же место торговли должно быть огорожено, находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом и лежать на специальных стеллажах, а не на земле. Кроме того, нельзя вырезать кусочек на пробу — в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.

Признаки спелого арбуза: крупный размер, яркая блестящая корка, жёлтое, ближе к оранжевому пятно на боку, сухие усик и плодоножка, красная мякоть и чёрные семена. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст. При этом лучше всего выбирать арбузы среднего размера.

Цвет мякоти плохого арбуза — ярко-красный с фиолетовым оттенком, волокна не белые, как положено, а со всеми оттенками жёлтого, кроме того, у опасного арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками.

Дыни выбирают по тем же правилам, но есть и небольшие различия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой — это признак зрелости. Если щёлкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, этот плод покупать не стоит.

При этом эксперты советуют знать меру, несмотря на тот факт, что это в целом полезные продукты. Так, ранее диетолог назвала безопасную "дозу" арбуза.