Анита Цой сообщила об отмене гастролей из-за травмы

Как пояснила артистка, запланированные концерты в Крыму и Краснодарском крае не состоятся.

После госпитализации на фестивале "Жара" в Баку певица Анита Цой отменила свои ближайшие концерты в восьми городах России. Об этом артистка написала на своей странице в "Инстаграме", где также попросила прощения у всех зрителей и выразила надежду на скорейшее выздоровление и последующие выступления.

— Дорогой мой зритель, в связи с недавней травмой ноги на фестивале "Жара" в Баку и запретом врачей гастрольной деятельности в ближайшем месяце я вынуждена объявить об отмене концертов в городах Сочи, Геленджик, Анапа, Симферополь, Севастополь, Феодосия, Ялта и Евпатория. Примите, пожалуйста, мои искренние извинения. Я очень надеюсь на максимально быстрое восстановление и на наши будущие встречи! С любовью, Ваша_А, — написала артистка.

Напомним, певицу Аниту Цой увезли на скорой помощи прямо с фестиваля "Жара" в Баку из-за травмы пальца. Как узнал Лайф, идя по дорожке, Цой зацепилась за лестницу ногой и с корнем вырвала ноготь на большом пальце, что вызвало обильное кровотечение.