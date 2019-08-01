Потерявшихся в Белом море туристов нашли живыми

Десятерых туристов, ранее пропавших на катере в Белом море, обнаружили живыми на одном из островов. Сейчас их эвакуируют на вертолёте МЧС в село Сумский Посад в Карелии.

Состояние путешественников оценивается как удовлетворительное, о пострадавших они не сообщали.

Напомним, утром 1 августа стало известно, что в Белом море пропала группа российских туристов из десяти человек. В последний раз путешественников на катере видели 24 июля. Предположительно, они находились на одном из островов, где пережидали шторм.