СМИ сообщили об очередном пуске ракет из КНДР

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Фото © Pixabay

Как сообщает издание, источники считают, что запуск ракет не несёт угрозы для США.

Разведка США отследила вероятный пуск снарядов из КНДР, сообщает Reuters со ссылкой на источники в американском ведомстве.

Как сообщает издание, источники считают, что запуск ракет не несёт угрозы для США. Однако неизвестно количество выпущенных снарядов.

Ранее запуски снарядов в КНДР произошли 31 июля под контролем председателя Госсовета республики Ким Чен Ына. Пробная стрельба производилась из недавно разработанной крупнокалиберной многоцелевой ракетной системы.

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