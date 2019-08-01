СМИ сообщили об очередном пуске ракет из КНДР

Разведка США отследила вероятный пуск снарядов из КНДР, сообщает Reuters со ссылкой на источники в американском ведомстве.
Как сообщает издание, источники считают, что запуск ракет не несёт угрозы для США. Однако неизвестно количество выпущенных снарядов.
Ранее запуски снарядов в КНДР произошли 31 июля под контролем председателя Госсовета республики Ким Чен Ына. Пробная стрельба производилась из недавно разработанной крупнокалиберной многоцелевой ракетной системы.
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