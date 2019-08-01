Офис президента Украины об отставке Богдана: Не дождётесь!

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Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан. Фото © Официальный сайт президента Украины

Как считает замруководителя офиса, такую информацию распространяют в СМИ намеренно.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка опроверг информацию об отставке главы Офиса президента Украины Андрея Богдана, сообщает УНИАН.

Это чепуха... не дождётесь, — сказал Рябошапка, комментируя информацию об уходе Богдана с должности.

При этом он предположил, что такую информацию намеренно распространяют в СМИ.

Получить комментарий от самого главы Офиса президента Украины изданию не удалось, а в пресс-службы главы государства воздержались от комментариев по поводу ухода Богдана.

Ранее в украинских СМИ появилась информация об отставке Андрея Богдана.

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