Офис президента Украины об отставке Богдана: Не дождётесь!

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка опроверг информацию об отставке главы Офиса президента Украины Андрея Богдана, сообщает УНИАН.
— Это чепуха... не дождётесь, — сказал Рябошапка, комментируя информацию об уходе Богдана с должности.
При этом он предположил, что такую информацию намеренно распространяют в СМИ.
Получить комментарий от самого главы Офиса президента Украины изданию не удалось, а в пресс-службы главы государства воздержались от комментариев по поводу ухода Богдана.
Ранее в украинских СМИ появилась информация об отставке Андрея Богдана.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram