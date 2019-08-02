Ефремов в стихах попросил отпустить артиста за ношение формы ГИБДД

Он напомнил, что за свою карьеру исполнил много подобных ролей, в том числе играл полковника и генерала.

Актёр театра "Современник" Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором в стихотворной форме призывает отпустить своего коллегу Дмитрия Смолева, арестованного на восемь суток за административное правонарушение.

— На подмостках, на сцене, на съёмках // Часто носит актёр не своё! // Аксельбанты, погоны, короны поставляет ему костюмер. // Скажут — будешь министр обороны, // В орденах, всем солдатам пример, — прочитал Ефремов стихотворение.

Он также напомнил, что за свою карьеру исполнил много подобных ролей, в том числе играл полковника и генерала.

Актёр призвал разобраться с ситуацией и отпустить коллегу, отметив, что многие артисты надевали мундиры для роли.

— Не судите артистов и клоунов, // И стрелять в пианистов — нельзя! — заключил Ефремов.

Актёра Дмитрия Смолева задержали после того, как он записал видео в форме сотрудника ГИБДД. По словам артиста, одежду ему предоставил блогер для съёмок в клипе.