В "Нафтогазе" пригрозили расплатой "Газпрому" за невыполнение обещания Меркель

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что в случае если Россия не выполнит обещание канцлера Германии о сохранении транзита газа через Украину, то "Газпрому" придётся за это заплатить.

— Если "Газпром" не продлит соглашение о транзите газа, мы будем обращаться в суд за выплатой компенсации, — рассказал Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt.

Он также выразил мнение, что обещание канцлера Германии о том, что "Северный поток — 2" не будет запущен, пока Россия не продолжит транзит через территорию Украины, вызывает "большие сомнения".

Говоря же о воображаемых компенсациях, Коболев заявил, что экономические потери Украины в случае прекращения транзита составят порядка 2,5 процента ВВП и у Киева будут "высокие шансы" в судебном споре, ведь многие активы "Газпрома" находятся за границей.

Одним из аргументов в пользу своей теории о невыполнении обещаний российской стороной Коболев считает то, что на заявленные 16 сентября трёхсторонние переговоры Москва не назвала своих представителей.

Ранее Лайф сообщал, что "Нафтогаз" потребовал от Гаагского суда взыскать с России более 5 млрд долларов.