"Нафтогаз" потребовал от Гаагского суда взыскать с России более 5 млрд долларов

В Киеве надеются получить компенсацию за активы, которые компания потеряла в Крыму.

Украинская государственная компания "Нафтогаз" подала иск с требованием взыскать с России 5,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Исковое заявление подано в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге. В компании рассчитывают получить компенсацию за убытки, причинённые экспроприацией активов "Нафтогаза" в Крыму. Суд должен вынести решение не раньше конца 2020 года.

Напомним, ранее украинская сторона выиграла иск против Москвы в Гаагском суде, однако в Минюсте РФ не признали решение суда, так как Россия не участвовала в этом разбирательстве и у суда нет необходимой юрисдикции для рассмотрения украинского иска. В Крыму также отвергли требования "Нафтогаза".