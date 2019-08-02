В Саудовской Аравии женщины смогут самостоятельно путешествовать

Кроме того, они получили право становиться опекунами несовершеннолетних, а также регистрировать новорождённых в государственных органах.

Власти Саудовской Аравии изменили некоторые законы королевства, благодаря чему женщины смогут самостоятельно получать паспорт для выезда за рубеж, а также становиться опекунами для несовершеннолетних, сообщает саудовская газета "Оказ".

Согласно новой поправке в законе, с 21 года женщина сможет самостоятельно "получать паспорт без обязательного согласия опекуна, как это было ранее". До этого для поездок за границу было необходимо получить разрешение опекунов мужского пола, например мужа, отца или брата.

Кроме того, женщины получили право становиться опекунами несовершеннолетних, а также регистрировать новорождённых в государственных органах.

Резкие послабления для женщин в общественной сфере начались в Саудовской Аравии после прихода к власти короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда в 2015 году и назначения им в 2017 году своего 31-летнего сына — Мухаммеда ибн Салмана — наследником престола. Так, женщины впервые получили возможность водить машину, посещать футбольные матчи и получать традиционно мужские профессии. Кроме того, теперь они самостоятельно могут выбирать способ родов.