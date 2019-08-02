В Иркутской области возобновлено движение по трассе "Сибирь"

Прежде чем запустить автомобили, дорожники обследовали участок Р-255, попавший в зону затопления.

В Тулунском районе Иркутской области после второй волны паводка открыто движение по трассе Р-255 "Сибирь", информирует ФКУ УПРДОР "Прибайкалье".

— 2 августа в 5:00 (0:00 мск) возобновлено движение для всех видов транспорта по участку трассы "Сибирь" в Тулунском районе км 1491+200 — км 1494+300. Организовано реверсивное движение, — уточняется в сообщении.

Прежде чем запустить автомобили, дорожники обследовали четыре километра трассы Р-255, которые попали в зону затопления. Дорожное полотно и мост через реку Ия не были повреждены.

На трассе с 30 июля открытия движения ожидало около полутора тысячи автомобилистов.