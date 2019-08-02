Снаряды КНДР не достигли исключительной экономической зоны Японии

Официального заявления о том, что испытывались именно баллистические ракеты, не поступало.

Правительство Японии заявило, что выпущенные в ночь на 2 августа северокорейские снаряды не достигли исключительной экономической зоны, сообщил телеканал NHK.

Военные Южной Кореи ранее сообщили о пуске КНДР "неопознанных снарядов" малой дальности из провинции Хамгён-Намдо в Японское море между 2:59 и 3:23 2 августа (20:59 и 21:23 1 августа мск).

По информации телеканала, угрозы безопасности Японии нет.

— Подтверждено, что ракеты не достигли японской территории или эксклюзивной экономической зоны, — приводит телеканал слова представителей японских властей.

Однако официального заявления о том, что испытывались именно баллистические ракеты, не поступало.

— Мы прилагаем все усилия для сбора и анализа поступающей информации, — отметил министр обороны Японии Такэси Ивая.

Ранее в СМИ появилась информация о пуске снарядов из КНДР. При этом Совет Безопасности ООН запрещает северокорейскому государству разрабатывать и запускать баллистические ракеты под угрозой ужесточения санкций.