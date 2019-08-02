СМИ: Трамп вводит новые санкции против России из-за дела Скрипалей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении РФ за предполагаемое применение химоружия в 2018 году, когда в Британии был отравлен бывший британский агент и экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщила Politico со ссылкой на двух американских официальных лиц.

Ранее ввести второй пакет санкций против России американского лидера призвали демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол. Этот пакет был подготовлен в мае 2019 года.

Первый же пакет санкций вступил в силу 27 августа прошлого года.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон подозревает в этом российские спецслужбы. В Москве эти обвинения опровергают.