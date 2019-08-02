Экс-премьер Украины заявил, что киевские власти могут "доиграться"

По его словам, страна ещё не прошла "первоначальные этапы" и пытается играть во "взрослые игры".

Правительство Украины в попытках осуществить недостижимые для слабой экономики страны вещи могут "доиграться". Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров.

— Мы ещё не прошли этапы первоначальные, в которые мы должны, как говорится, набрать силу, и мы начинаем играть в эти взрослые игры, и все фиктивные средства, которые крутятся туда-сюда, приносят реальные доллары и евро на Западе, а мы от этого теряем, — заявил он в эфире телеканала "112 Украина".

По мнению Ехнаурова, в будущем украинским властям придётся найти механизмы, чтобы вернуться к реальному сектору экономики, создать рабочие места.

Он также отметил, что прибыль от экспорта необработанного сырья не приносит особых доходов государству, ведь они остаются в офшорах, а значительную часть бюджета страны формируют средства, которые приносят работающие в других странах граждане.

Ранее Лайф сообщал, что глава "Нафтогаза" Андрей Коболев пригрозил российскому "Газпрому" расплатой за невыполнение обещаний Меркель.