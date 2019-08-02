Медведев рассказал о "доставшей" его ситуации с недобросовестными подрядчиками

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке признался, что его "достала ситуация" с недобросовестными подрядчиками. Слова главы кабмина приводит ТАСС.
— Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах — вообще эта ситуация, как говорят у нас, достала, — сказал он.
Премьер напомнил, что уже давал поручение насчёт усиления ответственности в отношении недобросовестных подрядчиков.
По его словам, речь идёт не только об административной ответственности, но и о введении специального уголовного состава по манипуляциям итогов конкурсов.
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