Медведев рассказал о "доставшей" его ситуации с недобросовестными подрядчиками

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке признался, что его "достала ситуация" с недобросовестными подрядчиками. Слова главы кабмина приводит ТАСС.

— Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах — вообще эта ситуация, как говорят у нас, достала, — сказал он.

Премьер напомнил, что уже давал поручение насчёт усиления ответственности в отношении недобросовестных подрядчиков.

По его словам, речь идёт не только об административной ответственности, но и о введении специального уголовного состава по манипуляциям итогов конкурсов.

Медведев прибыл на южнокурильский остров Итуруп

Медведев заявил о выделении 94 млрд рублей субсидий Дальнему Востоку