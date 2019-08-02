Аналитики выяснили, как ипотека влияет на разводы

По мнению экспертов, пары с жилищным кредитом более трезво оценивают состояние своих отношений.

Пары, которые выплачивают ипотеку, разводятся в десять раз реже других россиян. Доля разводов среди них составляет всего два процента. А вот процент разводов тех, кто не обременён кредитными обязательствами, достигает 20%. Такие данные выявили в ходе специального исследования в бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

— Среди тех, кто не обременён кредитными обязательствами, доля разводов варьируется от 10 до 20%, а среди ипотечных заёмщиков она минимальна — около двух процентов, — передаёт РИА "Новости" слова экспертов.

Они предполагают, что ипотеку берут те пары, которые более взвешенно подходят к оценке своей ситуации как в отношении финансов, так и по поводу психологической стабильности внутри семьи.

Кроме того, учитывается и тот факт, что при разводе ипотечных заёмщиков возможны долгие судебные тяжбы по определению конечного владельца недвижимости.

Ранее Лайф сообщал, что в России упростили порядок сделок с недвижимостью.